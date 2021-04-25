Михаил Турецкий назвал случаи, в которых «Хор Турецкого» и SOPRANO выступают вместе

Москва, 25 апреля. Основатель и продюсер арт-группы «Хор Турецкого» и женского музыкального коллектива SOPRANO, народный артист РФ Михаил Турецкий рассказал ФАН, в каких случаях два коллектива собираются на одной сцене.

«Мы можем соединяться, но коллективы у нас все-таки самодостаточные, — напомнил он. — Каждый коллектив работает со своей аудиторией. Есть большие мероприятия, где собирается огромное количество людей, и три-четыре часа надо держать большую аудиторию, тогда нам нужны два коллектива».

Диапазон солистов арт-группы «Хор Турецкого» достигает 4,5 октавы, есть и самый низкий, бас-профундо, и редчайшее мужское высокое сопрано, добавил Михаил Турецкий.

«Арт-группа SOPRANO тоже состоит из блестящих вокалисток. В репертуаре «Хора Турецкого» классика, рок, опера, джаз, народная и популярная музыка более чем на десяти языках мира», — подчеркнул певец.

Отношения между артистами он сравнил с семейными.

«Это как в хорошей семье: если муж любит жену, а жена любит мужа — им вдвоем нескучно, им компания не нужна. Артисту, особенно если он один на сцене, трудно без публики. Хор — уже компания, уже есть ради кого работать. То есть ты на сцене работаешь не только ради публики, а еще и ради партнера», — привел красноречивый пример собеседник ФАН.

Напомним, ранее основатель и продюсер арт-группы «Хор Турецкого» и женского музыкального коллектива SOPRANO, народный артист РФ Михаил Турецкий в день своего рождения в интервью ФАН рассказал о впечатляющем концерте в Берлине, эмоциональном выгорании, извлечении из музыки жизненной силы и своей благодарности перед Россией.