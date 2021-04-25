Труп сбежавшего из дома престарелых дедушки обнаружили в Ленобласти

Санкт-Петербург, 25 апреля. Жительница Ленобласти нашла тело мертвого пожилого мужчины, который самовольно покинул дом-интернат для престарелых, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Женщина обнаружила труп на проселочной дороге, ведущей через гаражи к местному заводу. Прибывшие правоохранители осмотрели тело. Они не выявили признаков насильственной смерти.

Следователи установили, что погибшим является 75-летний постоялец дома-интерната для престарелых и инвалидов. Оказалось, что пенсионер сбежал из учреждения еще 13 апреля. Тело дедушки направили в морг на экспертизу для установления причины смерти.

Еще один труп недавно обнаружили в Ленобласти. Мертвая женщина в луже крови лежала в квартире в Гатчинском районе. На теле погибшей было множество гематом.