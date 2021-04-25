При столкновении фуры и автобусов под Тулой пострадали три человека

Тула, 25 апреля. Два рейсовых автобуса и фура Scania попали в ДТП в Тульской области. Жертвой происшествия стал один человек.

По данным источника ФАН, в аварии пострадали три человека. Информация о девяти пострадавших не соответствует действительности. Травмы получили двое детей и взрослый. Последний до травмпункта добрался самостоятельно.

Дорожная авария произошла на 260-м километре трассы «Дон». Автобус «Неоплан» ехал в сторону Москвы. Он столкнулся с грузовиком Scania. Водитель автобуса погиб на месте. Ранее ФАН публиковал эксклюзивные фотографии с места происшествия.