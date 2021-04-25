Жириновскому 75! Как отметил свой юбилей самый эпатажный политик России

Сегодня один из самых ярких политиков современной России и мира, бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский отмечает свое 75-летие. Владимир Вольфович является блестящим аналитиком, его прогнозы сбываются с поразительной точностью. Мало кто из современных российских и зарубежных политиков может похвастаться такой политической карьерой. Жириновский — это и есть политическая история России новейшего времени.

Он родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате (Казахстан). Детство Жириновского было голодным. Это, говорит он, закалило характер и сделало его предприимчивым. Свои первые небольшие деньги лидер ЛДПР заработал, продавая кроликов. Жириновский был кандидатом от ЛДПР на должность президента РСФСР в 1991 году и на должность президента Российской Федерации. Он опубликовал свыше 500 книг, в том числе 100 томов своих произведений под названием «Политическая классика». Владеет английским, французским, немецким и турецким языками.

Владимир Жириновский женился в 1971 году на Галине Лебедевой, у супругов есть сын, Игорь Лебедев (1972 года рождения), который является заместителем председателя Госдумы седьмого созыва. Кроме того, у политика есть двое внебрачных детей. Памятник Жириновскому, исполненный в бронзе скульптором Зурабом Церетели, установлен в 2016 году во дворе Института мировых цивилизаций, учрежденного лидером ЛДПР.

duma.gov.ru / Пресс-служба ГД РФ

Владимир Вольфович продолжает подавать пример многим политикам. Так, например, он одним из первых среди депутатов вакцинировался от COVID-19. Лидер ЛДПР призывал и продолжает призывать всех россиян ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих.

Свое 75-летие Жириновский решил отпраздновать в Москве в Колонном зале Дома Союзов. Внутри здания организована большая выставка, осмотрев которую, можно ознакомиться с биографией российского политика. Перед началом торжества лидер ЛДПР лично провел экскурсию для своих гостей. Он показал семейные реликвии и фото.

«Вот редкая фотография. Дядя Ваня умел очень хорошо делать фотографии. Ночь. Зажгли свет во всех окнах двухэтажного дома на восемь квартир. Вот окно моей комнаты. Сегодня не все фотографы так могут. Это мой дом родной, я в нем родился. Скорая помощь не успела. Бабушка-акушерка тоже не успела. Дядя кухонным ножом отрезал пуповину. И неплохо отрезал. В коммунальных банях я смотрел на пупки тех, кого в роддоме принимали, у меня ничем не хуже. А вы еще спрашиваете, почему я в оппозиции?! Я еще в утробе матери сделал этот выбор», — заявил политик.

Также он рассказал о том, что, когда ему было всего два месяца, его мама, Александра Павловна, отвезла его в Польшу, чтобы показать отцу. В СССР они вернулись вдвоем с мамой, поскольку отца не пустили в страну из-за отсутствия необходимых документов.

«Вот мои мама и папа. А вот и я. Два месяца всего. Мама везет меня в Варшаву, чтобы показать отцу. Но посол сказал: «вы можете вернуться в СССР, а его не пустим», поскольку документы были не в порядке. У него не было реального советского паспорта. А потом Сталин в 1947 году запретил переписку с заграницей. И он был вынужден перестать писать», — рассказал Жириновский собравшимся.

Основная часть мероприятия началась с гимна партии ЛДПР. Спел его Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ под руководством советского и российского хорового дирижера, народного артиста РСФСР, генерал-майора внутренней службы Виктора Елисеева.

«Дорогой Владимир Вольфович. Мы от всей души поздравляет вас с брильянтовой датой. Вы один из самых ярких политиков не только нашей страны, но и всего мира. Лично от себя я хочу сказать, что всегда с большим интересом от начала и до конца слушаю ваши выступления. Все, что вы говорите — 99% сбывается. Это удивительно. Первая наша встреча произошла у Евгения Максимовича Примакова. Тогда мы по его просьбе пели много иностранных песен. А вы спросили меня: а вот вы знаете гимн «Боже, Царя храни»? Мы тогда не знали. Но на следующий год мы его выучили», — поздравил лидера ЛДПР Виктор Елисеев.

mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Поздравил Владимира Жириновского и заместитель председателя правительства российской Федерации Марат Хуснуллин. Он оценил вклад политика в развитие страны.

«Владимир Вольфович, добрый день. Очень рад вас видеть. Прошел, посмотрел на то, как вы подготовились. Увидел всю ваши историю. И вот пока я шел, все больше и больше убеждался в том, какой же вы все-таки великий человек. Сколько вы много сделали для страны и партии. Очень ценю, что вы всегда поддерживаете строителей. Владимир Вольфович, я хочу вам пожелать, самое главное, здоровья, долгих и качественных лет жизни. Спасибо вам огромное. Поздравляю с днем рождения», — сказал он.

Кроме того, российский политик получил еще один подарок. Так, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Уточняется, что он удостоен этой высокой награды за свой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность. Ранее Жириновский был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней. Таким образом с сегодняшнего дня лидер ЛДПР стал полным кавалером ордена.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Федеральным агентством новостей поздравил с днем рождения Владимира Жириновского.