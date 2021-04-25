Симоньян назвала «подачкой» заявление Байдена о геноциде армян

Москва, 25 апреля. Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян жестко раскритиковала заявление президента США Джо Байдена, который признал геноцид армян в Османской империи.

В своем Telegram-канале журналистка написала, что заявление американского лидера является «подачкой». Ведь на протяжении многих лет США не признавали геноцид, потому что «такова была геополитическая конъюнктура».

«Он (Байден. — Прим. ред.) признал не потому, что он за правду. Не потому, что он не может больше выносить отрицание очевидного. Не потому, что он за справедливость. А потому что изменилась сиюминутная геополитическая конъюнктура», — написала Симоньян.

По ее мнению, Вашингтон не имеет никакого отношения к армянам. Существует лишь «витиеватая» связь между США и Турцией, которая может измениться.

«Но армяне для США — просто ружьишко. Одно из ружьишек. Которое можно было сто лет держать на складе, а можно расчехлить в нужный момент», — заключила она.

Официальное заявление, в котором американский лидер согласился с существованием геноцида армян в Османской империи, опубликовали 24 апреля на сайте Белого дома.