Москва, 25 апреля. Чешское правительство хочет выслужиться перед США, поэтому провоцирует обострение отношений с Российской Федерацией, заявил писатель Николай Стариков.

Ранее власти Чехии заявили о якобы причастности РФ ко взрыву, который произошел в 2014 году на военном складе в деревне Врбетица. Прага приняла решение выслать 18 сотрудников российского посольства. В качестве ответных мер Москва выслала 20 чешских дипломатов. По словам члена центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ответ российской стороны был крайне жестким на фоне скандального заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена, ввода санкций против РФ и высылки дипломатов из Вашингтона. «Почему сейчас? Выслужиться хотят перед американцами», — подчеркнул Стариков.

Писатель отметил, что американская сторона уже не могла продолжить высылать российских дипломатов, так как получила бы симметричный ответ. Поэтому США решили задействовать Чехию.

Ранее член Совета Федерации Андрей Климов прокомментировал идею ограничения импорта чешского пива и другой продукции зарубежной страны. По его словам, Россия не ставит задачи «разрывать в клочья» чешскую экономику.