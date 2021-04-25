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Писатель Стариков объяснил причину организации покушения на Лукашенко

Политика
Писатель Стариков объяснил причину организации покушения на Лукашенко
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 25 апреля. Организацию покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко устроили для оказания давления на лидера Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом рассказал член центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», писатель Николай Стариков. По его словам, белорусский президент не поддался давлению, так как не оставил власть.

«Потому что Союзное государство России и Белоруссии. Они же все делают для того, чтобы послать сигнал Путину», — ответил Стариков.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии снова встретится с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным летом.

белоруссия лукашенко стариков
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