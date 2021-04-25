В Роскосмосе перечислили особенности нового модуля для российской орбитальной станции

Москва, 25 апреля. Научно-энергетический модуль (НЭМ), который будет использоваться в проекте строительства новой российской орбитальной станции, нужно еще доработать.

Ранее НЭМ планировалось использовать для запуска к МКС. Однако недавно стало известно, что он станет первым модулем для новой российской орбитальной станции, передает РИА Новости, ссылаясь на материалы Роскосмоса.

Отмечается, что НЭМ будет адаптирован для запуска на ракете-носителе «Ангара-А5М». Его дооборудуют двумя каютами для космонавтов и доработают системы управления движением. Также его особенностями станут усовершенствованные системы телеметрии и обеспечения теплового режима. К тому же планируется замена стыковочного агрегата с активного на пассивный.

На доработку научно-энергетического модуля нужно примерно 1,5-2 года, предположил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

Ранее сообщалось, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о готовности продолжить сотрудничество с компанией OneWeb в плане запусков спутников на орбиту.