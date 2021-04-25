Двухлетний ребенок прыгнул в воду за пьяной матерью в Белгороде

Белгород, 25 апреля. Видеозапись, на которой нетрезвая женщина прыгает в воду, а за ней бросается маленький ребенок, появилась в социальных сетях и вызвала негодование у горожан.

Оказалось, что несколько дней назад нерадивая мать вместе с двухлетним сыном отдыхала в компании мужчины. В какой-то момент спутник решил искупаться, а женщина захотела присоединиться. На ребенка, который в одежде прыгнул в холодную воду, она не обратила никакого внимания. На берег мальчика вытащила другая отдыхающая. После этого мать не повела малыша домой, чтобы переодеть в сухую одежду, а продолжила плавать.

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