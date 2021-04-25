Жертвой пожара под Екатеринбургом стал пятилетний ребенок

Екатеринбург, 25 апреля. В результате серьезного пожара в жилом доме в Сысерти Свердловской области погиб несовершеннолетний, еще двое детей 2018 года рождения получили ожоги.

В департаменте информационной политики региона подчеркнули, что пожар произошел в одной из квартир дома на улице Розы Люксембург. Сотрудники МЧС быстро справились с огнем, однако жертв не удалось избежать. Других подробностей о происшествии пока нет.

Пострадавших детей госпитализировали в педиатрическое отделение местной центральной районной больницы. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

На Литовском бульваре в Москве произошло возгорание в реконструируемом здании, площадь пожара составила 10 кв. м, сообщало РИАМО. Пострадавших в результате возгорания нет.