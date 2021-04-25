Жириновского наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Москва, 25 апреля. Президент России Владимир Путин наградил лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Глава государства подписал соответствующий указ. Политик удостоился награды за «укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

Ранее ФАН к дню рождения Владимира Жириновского сделал подборку наиболее ярких фактов из жизни лидера ЛДПР. Он стал актером, певцом, телеведущим и заслуженным юристом России.