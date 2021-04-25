Вашингтон, 25 апреля. Универсальный набор вооружения для целей всех типов, установленный на российских многоцелевых фрегатах проекта 22350, позволит Москве захватить полный контроль на море.

Многоцелевые фрегаты проекта 22350 станут основной силой Военно-морского флота РФ. О них на страницах портала 19FortyFive рассказал военный эксперт Питер Сучиу, статью которого для русскоязычной аудитории перевела «ПолитРоссия».

Эксперт отметил, что хотя ВМФ РФ получит самый мощный в мире корабль — тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», который проходит глубокую модернизацию, не он будет определять лицо российского военно-морского флота в будущем. «Адмирал Нахимов» — единственный в своем роде корабль, а фрегаты проекта 22350 производятся серийно. Два из них уже в строю, а еще четыре строятся на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге.

Фрегаты этого проекта вобрали в себя все самые современные разработки: стелс-технологии, новые РЛС и широкий спектр боеприпасов против всех видов наземных, надводных, подводных и воздушных целей. Головной корабль проекта «Адмирал флота Советского Союза Горшков», принятый в состав Северного флота ВМФ РФ только в 2018 году, привлек к себе внимание после совершенного в 2019 году кругосветного похода — первого подобного похода российского корабля после распада СССР.

Месяц назад «Адмирал Горшков» снова заставил говорить о себе после проведения испытательных стрельб гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон», которые вместе с «Калибрами» и «Ониксами» позволят Москве «захватить» полный контроль на море. Военный эксперт, капитан запаса 1-го ранга Василий Дандыкин, чьи слова передали СМИ, подчеркнул, что при достаточно небольшом водоизмещении фрегаты проекта 22350 представляют собой серьезную угрозу для противника, где бы он ни находился.