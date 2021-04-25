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СМИ: новый фрегат ВМФ РФ позволит Москве захватить полный контроль на море

Армия
СМИ: новый фрегат ВМФ РФ позволит Москве захватить полный контроль на море
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Вашингтон, 25 апреля. Универсальный набор вооружения для целей всех типов, установленный на российских многоцелевых фрегатах проекта 22350, позволит Москве захватить полный контроль на море.

Многоцелевые фрегаты проекта 22350 станут основной силой Военно-морского флота РФ. О них на страницах портала 19FortyFive рассказал военный эксперт Питер Сучиу, статью которого для русскоязычной аудитории перевела «ПолитРоссия».

Эксперт отметил, что хотя ВМФ РФ получит самый мощный в мире корабль — тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», который проходит глубокую модернизацию, не он будет определять лицо российского военно-морского флота в будущем. «Адмирал Нахимов» — единственный в своем роде корабль, а фрегаты проекта 22350 производятся серийно. Два из них уже в строю, а еще четыре строятся на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге.

Фрегаты этого проекта вобрали в себя все самые современные разработки: стелс-технологии, новые РЛС и широкий спектр боеприпасов против всех видов наземных, надводных, подводных и воздушных целей. Головной корабль проекта «Адмирал флота Советского Союза Горшков», принятый в состав Северного флота ВМФ РФ только в 2018 году, привлек к себе внимание после совершенного в 2019 году кругосветного похода — первого подобного похода российского корабля после распада СССР.

Месяц назад «Адмирал Горшков» снова заставил говорить о себе после проведения испытательных стрельб гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон», которые вместе с «Калибрами» и «Ониксами» позволят Москве «захватить» полный контроль на море. Военный эксперт, капитан запаса 1-го ранга Василий Дандыкин, чьи слова передали СМИ, подчеркнул, что при достаточно небольшом водоизмещении фрегаты проекта 22350 представляют собой серьезную угрозу для противника, где бы он ни находился.

вмф рф адмирал горшков питер сучиу фрегаты проекта 22350
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