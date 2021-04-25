Двойника Макгрегора арестовали за наркоторговлю

Лондон, 25 апреля. В Великобритании арестовали наркодилера Марка Найя, выдававшего себя за известного бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора.

По информации следствия, полицейские остановили автомобиль 34-летнего Найя, у которого не было страховки и водительского удостоверения. Мужчина представился ирландским спортсменом и показал визитку с фамилией Макгрегора. Однако на ее обратной стороне была реклама услуг наркодилера.

После этого сотрудники правоохранительных органов обыскали машину, в которой нашли запрещенные вещества. Теперь за распространение наркотиков лже-Макгрегору грозит два года и девять месяцев тюремного заключения.

Парковщик из Алма-Аты стал двойником известного бойца ММА Конора Макгрегора, сообщал ФАН. Он бросил работу и завел новые аккаунты в соцсетях.