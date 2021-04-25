Подольская рассказала об отношениях с Дробышем на «Фабрике звезд»

Москва, 25 апреля. Супруга композитора и исполнителя Владимира Преснякова, певица Наталья Подольская рассказала, какие отношения ее связывали с продюсером Виктором Дробышем.

Прославиться исполнительнице помог знаменитый проект «Фабрика звезд». Когда Подольской было 22 года, она успешно прошла кастинг в пятый сезон, что впоследствии принесло ей знакомство с Дробышем.

Между певицей и продюсером сложились хорошие отношения. Поговаривали, что молодую исполнительницу и ее покровителя связывает не просто не дружба. Однако сама Подольская предположения о романе опровергает.

«У нас всегда были очень теплые отношения. Мы же закончили наш контракт до его окончания. Я встретила Володю (Преснякова — Прим. ФАН), и Дробыш меня передал ему из рук в руки. Он сказал, что Володя такой талантливый, что меня незачем на этом контракте держать. И мы с ним миром разошлись. Романа у нас не было», — рассказала певица на YouTube-канале FAMETIME TV.

По словам исполнительницы, они с Дробышем разошлись полюбовно, поскольку продюсер отдал ей все материалы, например, песни, сайт и снимки с фотосессий. Подольская отметила, что далеко не каждый продюсер готов пойти на такое.

Сейчас Наталья Подольская воспитывает двоих сыновей от Преснякова. Певица уже задумывается о третьем ребенке и хочет стать многодетной матерью.