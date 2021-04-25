Беременная Меган Маркл с сыном на руках в Калифорнии вызвала негодование в прессе

Сакраменто, 25 апреля. Меган Маркл неожиданно для всех в день возвращения своего супруга, принца Гарри, с похорон дедушки Филиппа вышла прогуляться по улицам Монтесито. Папарацци смогли сфотографировать ее, Маркл позировала и даже улыбалась.

Общественность задалась массой вопросов. Британцы обвиняют супругу принца Гарри во лжи.

Дело в том, что в прошлом году у Меган случился выкидыш, а сейчас она гуляет на седьмом месяце беременности и на руках с ребенком.

Странным фактом является и то, что папарацци хорошо знают закон, согласно которому запрещено снимать детей без разрешения их родителей. В случае с Маркл на фотографии отчетливо видно лицо малыша Арчи, а мама вовсе не прячется от камеры.

prt scr youtube.com/Ching waray Chong /

Не так давно, во время подобной прогулки в Канаде, Меган Маркл подала в суд и выиграла дело за то, что папарацци сделал фотографию ребенка без ее разрешения.

Есть и еще один странный факт: Меган ввиду тяжелой беременности не смогла посетить похороны принца Филиппа. По этой же причине Гарри не пришел на празднование 95-го дня рождения своей бабушки Елизаветы II. Но на снимках видно, что Маркл здорова и в состоянии носить большого ребенка на руках, будучи на седьмом месяце беременности.

В комментариях к данной публикации на сайте британского издания Daily Express пишут, что фотография сделана специально ко дню рождения другого королевского наследника, сына принца Уильяма Луиса. Также комментаторы уточнили, что после пережитого выкидыша Меган Маркл относится к своей беременности безответственно.

«После выкидыша женщины буквально вылеживают следующую беременность... Одно из двух: либо не было выкидыша, либо она не беременна», — написано в комментариях.

«Видать, оттого и вышла, что день рождения у принца Луи. Внимание на себя перетянуть», — отметил другой комментатор.

«Вот даже не удивлена таким «случайным» фото. Все как всегда. Случайности не случайны. То ни одного левого фото за год, а тут все как удачно сложилось. Как раз ко дню рождения Луи и его новым фото. Кроме того, очень странно, когда на таком сроке таскают большого ребенка, да еще имея выкидыш», — негодует пользовательница Сети.

Ранее сообщалось, что не поверившего слезам Меган Маркл журналиста обвинили в расизме.