Назван российский город, который больше всего любят его жители

Москва, 25 апреля. Тюмень заняла первое место в рейтинге городов России по восприятию живущих в них людей. Так, на вопрос «нравится ли вам жить в вашем городе?» утвердительно ответили 91% горожан.

Отрицательный ответ дали только 9% опрошенных. Такие данные приводятся в исследовании сервиса Superjob. Всего в рейтинг вошел 21 город России.

В десятку лидеров также попали Казань (90%), Краснодар, Петербург, Сочи (по 88%), Екатеринбург (85%), Воронеж, Нижний Новгород и Ярославль (по 83%). Аналитики сравнили впечатления россиян от жизни в Москве и Петербурге.

Как оказалось, жителям Северной столицы их город нравится чуть больше, чем москвичам (88% против 83% соответственно). При этом москвичи в 1,5 раза чаще, чем петербуржцы, отмечали прогресс системы общественного транспорта (45% и 30%) и автодорог (30% и 19%).

Ранее стало известно, что Севастополь занял первое место среди российских городов, куда туристы отправятся праздновать День Победы. Именно здесь есть возможность увидеть множество боевых кораблей.