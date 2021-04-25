Президент Индонезии объявил о гибели экипажа подлодки у берегов Бали

Джакарта, 25 апреля. Пропавшую у берегов Бали подводную лодку Nanggala официально признали затонувшей. Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о гибели всех членов экипажа.

Подлодка исчезла 21 апреля во время военных учений в Балийском море, на борту находились 53 человека. Поиски продолжались на протяжении пяти дней. С помощью электромагнитного сканирования дна субмарину удалось обнаружить на глубине 850 метров, однако максимальная допустимая глубина для этой модели составляет 500 метров. Опускаясь ниже, корпус не выдерживает давления воды и начинает разрушаться.

Согласно подсчетам экспертов, запасов кислорода на борту должно было хватить до утра 24 апреля. Спасателям удалось найти фрагменты оборудования подлодки и молитвенные коврики.