Исследование древней посуды доказало наличие мультикультурных традиций в Греции

Афины, 25 апреля. Анализ древней посуды, найденной при раскопках в районе Олимпа, доказал наличие мультикультурных традиций в греческом регионе.

Особенности расположения древней Греции способствовали влиянию микенской культуры на традиции местного населения. Об этом свидетельствуют найденные гробницы и поселения. Однако изучение кухонной утвари помогло археологам дополнить эту картину.

Так, удалось выяснить, что люди того времени использовали три вида посуды: кастрюли, мангалы и сосуды-треноги. Большая часть из этого была характерна для Фессалии, Македонии, Балкан и Микен. Исследование проводилось в рамках европейского проекта ERC PlantCult.

Шотландские археологи тем временем обнаружили отпечаток пальца гончара, жившего пять тыс. лет назад. Его нашли на глиняном черепке древней посуды.