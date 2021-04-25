Власти Венесуэлы высоко оценили эффективность российской вакцины «Спутник V»

Каракас, 25 апреля. Российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанную в Центре имени Н.Ф. Гамалеи, поставляют в Венесуэлу. Правительство страны признало ее самой эффективной.

Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо признал российский противокоронавирусный препарат «Спутник V» лучшим в мире. Его слова были приведены в эфире национального телеканала VTV.

«Эта вакцина имеет наибольшую эффективность в мире», — заявил министр.

Глава ведомства принял поставку вакцины в аэропорту столицы Венесуэлы — Каракаса. Он добавил, что благодаря новой партии препарата будет завершено вакцинирование сотрудников медицинских учреждений, а оставшаяся часть доз будет использоваться для защиты пожилых граждан государства.

Соглашение о поставках «Спутника V» между Россией и Венесуэлой было подписано в декабре 2020 года. Первая партия препарата была доставлена в феврале 2021 года.

Ранее сообщалось, что специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и представители Европейского союза посетят производственные предприятия, изготавливающие «Спутник V». Инспекция назначена на 10 мая и закончится в начале июня.