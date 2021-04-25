Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 10:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:09
Экономика
Доллар может опуститься ниже 75 рублей после майских праздников
10:08
Политика
Премьер Армении Пашинян заявил об уходе в отставку
10:04
Армия
Военнослужащие Северного флота вернулись с крупных учений в Арктике
10:04
Общество
Россиянам объяснили, что делать с освященными ветвями вербы
10:02
Происшествия
Труп сбежавшего из дома престарелых дедушки обнаружили в Ленобласти
10:02
Происшествия
При столкновении фуры и автобусов под Тулой пострадали три человека
10:00
Политика
Симоньян назвала «подачкой» заявление Байдена о геноциде армян
10:00
Общество
Михаил Боярский поздравил с днем рождения Анну Алексахину
09:59
Происшествия
Нетрезвый водитель фургона сбил насмерть 10-летнюю девочку в Новосибирской области
09:57
Политика
Писатель Стариков объяснил, почему Чехия провоцирует обострение отношений с Россией
09:56
Политика
Писатель Стариков объяснил причину организации покушения на Лукашенко
09:54
Общество
Работы на участке СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе завершат к 2022 году
09:54
Технологии
В Роскосмосе перечислили особенности нового модуля для российской орбитальной станции
09:51
Происшествия
Двухлетний ребенок прыгнул в воду за пьяной матерью в Белгороде
09:51
Общество
Владислав Лаврик: Любого человека можно научить хорошо играть на трубе
09:50
Происшествия
Жертвой пожара под Екатеринбургом стал пятилетний ребенок
09:50
Политика
Жириновского наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
09:48
Армия
СМИ: новый фрегат ВМФ РФ позволит Москве захватить полный контроль на море
09:41
Происшествия
Двойника Макгрегора арестовали за наркоторговлю
09:41
Шоу-бизнес
Подольская рассказала об отношениях с Дробышем на «Фабрике звезд»
Все новости

Владислав Лаврик: Любого человека можно научить хорошо играть на трубе

Общество
Владислав Лаврик: Любого человека можно научить хорошо играть на трубе
Фото из личного архива Владислава Лаврика  /  Ольга Гебгарт

Владислав Лаврик — трубач с мировым именем. Он солист Российского национального оркестра, главный дирижер, художественный руководитель и основатель Тульского филармонического симфонического оркестра, руководитель известного фестиваля Brass Days, лауреат премии президента РФ «За вклад в развитие традиций и популяризацию духового искусства» — а ему всего 40 лет.

Но музыкант не собирается почивать на лаврах, он полон новых творческий идей, и о некоторых из них он рассказал ФАН.

С Денисом Мацуевым
Фото из личного архива Владислава Лаврика  / Дмитрий Горбунов

Звук трубы — как человеческий голос

— Владислав Михайлович, когда вам стало тесно в рамках сольной исполнительской карьеры и вы решили заняться популяризацией духового искусства?

— Я начал преподавать в Московской консерватории в 2008 году. Там у меня появилось много новых знакомых из числа преподавателей и студентов. Плюс я много ездил по миру в составе Российского национального оркестра, где пересекался с прекрасными специалистами — духовиками.

Спустя пару лет после начала работы в консерватории мне пришла в голову идея сделать камерные концерты с участием моих коллег и их учеников, а также провести серию мастер-классов, чтобы расширить духовое пространство в прямом и переносном смысле слова. Мне захотелось внутри нашего содружества организовать обмен информацией, проводить встречи с обсуждением различных учебных практик и школ игры на духовых инструментах, говорить о специфике преподавания этого музыкального курса.

Первые два представления в рамках нового проекта прошли в Малом зале консерватории. В нем приняли участие не только консерваторцы, но и мои друзья из США. Серия мини-концертов в рамках фестиваля Brass Days получилась интересной, и я решил перейти к более масштабным мероприятиям.

Идея окончательно сформировалась в 2014 году после моего знакомства с нынешним директором фестиваля Ольгой Гебгарт. Она предложила проводить большой фестиваль, в котором участвовали бы не только духовики, но и популярные исполнители на других инструментах и крупные оркестры. Нам удалось пригласить таких звездных пианистов, как Николай Луганский, Борис Березовский, Александра Князева. Нам хотелось показать звучание духовых инструментов с разной стороны.

Мне кажется, что звук трубы — как человеческий голос. Он может быть нежным или решительным, может страстно любить или быть томным и грустным, ругаться и возмущаться или беззаботно радоваться.

Мы представляем духовую музыку не только сольно, но и в ансамблях, духовики разделяют сцену с первоклассными симфоническими оркестрами, такими как ГАСО имени Е. Ф. Светланова, Российский национальный оркестр, симфонический оркестр «Новая Россия», камерный оркестр Musica Viva и другими блистательными коллективами.

С Игорем Бутманом
Фото из личного архива Владислава Лаврика  / 

— С таким мощным составом исполнителей не хотелось ограничиваться лишь московскими площадками?

— Задача расширять не только состав исполнителей фестиваля, но и его географию выглядела логичной. Сначала мы отправились в Тулу в 2016 году — договариваться о проведении там концертов в рамках Brass Days, так как в этом регионе нам предложили поддержку.

Интересный факт: буквально на первой встрече с руководством Тульской филармонии и региональным министром культуры было получено от них предложение о создании в Туле симфонического оркестра. Спустя год, как в городе с блеском отгремел Brass Days, я провел прослушивания среди местных музыкантов и возглавил Тульский симфонический филармонический оркестр.

Коллектив быстро стал часть музыкальной культуры города, история которого памятна приездами сюда Шаляпина, Ойстраха… Симфонический оркестр стал визитной карточкой филармонии. И со временем концерты фестиваля Brass Days стали открывать каждый год новый музыкальный сезон в Тульской филармонии.

— В каких городах вы еще проводите свой фестиваль?

— В Санкт-Петербурге, Волгограде, Самаре, Уфе, Оренбурге…

— Трудно ли переоценить включение в состав участников XVI Международного конкурса имени Чайковского исполнителей на деревянных и медных духовых инструментах? И почему это произошло лишь в 2019 году, хотя смотр проводится начиная с 1958 года (раз в четыре года)?

— На этот счет есть разные точки зрения: кто-то за, кто-то, наоборот, против того, чтобы духовики соревновались на Конкурсе имени Чайковского в Москве. Лично я приветствую это решение, так как не только победа, но и участие в таком престижном состязании повышает интерес к духовому искусству.

В какой-то степени наш проект Brass Days, объединивших исполнителей на медных духовых, и работа Валерия Халилова, в свое время создавшего «Духовое общество», а также деятельность Михаила Брызгалова в качестве руководителя этой организации привели к тому, что внимание к этим инструментам выросло, их престиж повысился. Также духовой конкурс проводит Московская консерватория. В числе проводников духовой культуры — и Валерий Гергиев.

Проще говоря, все ранее проведенные мероприятия по просвещению в области нашего искусства получили логическое продолжение в 2019 году, когда духовики впервые демонстрировали свое мастерство на Конкурсе им. Чайковского. Мне кажется, что все эти «духовые» движения в нашей стране провоцируют исполнителей и педагогов повышать свое качество и, соответственно, общий уровень духовиков в нашей стране.

С Михаилом Плетневым (на скрипке) Вадимом Репиным (дирижер)
Фото из личного архива Владислава Лаврика  / Ирина Шимчак

Хороший педагог — это, несомненно, удача

— Игра духовых инструментах, особенно таких, как труба, тромбон или туба, требует исключительной физической силы. Как родителям понять, сможет ли их ребенок «выдувать медь»?

— Я уверен, что любого человека вне зависимости от комплекции можно научить хорошо играть на той же трубе. Я имею в виду, что хорошо и ритмично исполнять, например, партию в оркестре при грамотных уроках и занятиях, может практически каждый.

Конечно, если говорить о воспитании музыканта экстра-класса, который будет владеть красивым уникальным звуком, который сможет разговаривать со слушателями с помощью инструмента, делиться своими чувствами, эмоциями, рассказывать историю, выходя на сцену, то здесь потребуется особый талант. Все зависит от того, какую задачу ставят педагог или родители в зависимости от способностей ученика.

— Как найти грамотного преподавателя и много ли их сейчас в стране?

— Найти хорошего педагога — это, несомненно, удача. Но я вижу, что средний уровень духовиков в оркестрах за последние несколько лет вырос. Во многом качественный профессиональный скачок объясняется тем, что у музыкантов появилось больше возможности посещать концерты ведущих мировых исполнителей, мастер-классы, обмениваться информацией на различных информационных ресурсах, в соцсетях, смотреть ролики, даже не выходя из дома, участвовать в видеоконференциях. Такая система обмена информацией давно зарекомендовала себя на Западе.

У нас же отчасти советские педагоги были закрыты в рамках своих учебных заведений, иногда сами очень ревностно оберегали своих учеников от контактов с другими своими коллегами, общение наставника со студентами в основном не выходило за границы небольшой аудитории. Сейчас все чаще педагогическое музыкальное сообщество встраивается в современную систему коммуникаций, стараясь разнообразить свой инструментарий в части учебных практик. Международные конференции, круглые столы с их масштабной повесткой дают огромную пищу для размышлений и творчества.

— В 2011 году вы прибыли на конференцию Международной гильдии трубачей в качестве солиста, а покидали форум уже как член совет директоров этой организации. Насколько неожиданной была эта «модуляция» для вас?

— После концерта я как раз и получил предложение стать представителем этой организации от России. С тех пор я ежегодно приезжал на конференцию и рассказывал о том, что происходило в России в сфере духового искусства.

Форумы проходят в демократичной обстановке, открытые дискуссии помогают понять, чем живет и дышит современное духовое музыкальное общество. Оказываясь на конференции, ты как будто попадаешь в отдельный мир, связанный с нашим инструментом. Повсюду раздаются звуки трубы, тысячи метров пространства заполнены выставками, продажами инструментов и аксессуаров, каждый час проходят мастер-классы и концерты. В коридорах обсуждают последние нотные новинки, в фойе проходят презентации — и это сумасшествие продолжается четыре дня.

Вадим Репин (скрипка). Егор Лаврик — сын (дирижер), Михаил Плетнев
Фото из личного архива Владислава Лаврика  / Ирина Шимчак

Начните с фортепиано

— Раскройте секрет или дайте совет, как стать успешным артистом и покорить музыкальные вершины в столь молодом возрасте?

— Успешная карьера зависит не только от встречи с хорошим педагогом, но и от активности родителей. Маленький ребенок не в состоянии в четыре года определить для себя будущую профессию. Вне зависимости от того, какой инструмент в итоге будет выбран, начинать музыкальное образование желательно с занятий на фортепиано, где больше внимания будет уделяться фразировке, ритму, то есть удастся воспитывать в себе музыкальность. Поэтому хороший трубач должен уметь играть на фортепиано.

— Появление в вашей жизни перед трубой фортепиано, похоже, было неслучайным?

— Конечно. Благодаря моим родителям я получил образование и как пианист, и как трубач. Мой сын, которому 10 лет, сейчас тоже занимается на фортепиано, и я надеюсь, что он возьмет со временем в руки трубу. Важно с детских лет находиться в музыкальной среде, где тебя окружают творческие люди, связанные с искусством. И, конечно, чтобы стать большим артистом, нужно много трудиться. Скрипачи или пианисты с детских лет могут заниматься по 4-5 часов в день.

— А сколько можно заниматься на трубе без вреда для здоровья?

— Пять часов подряд играть на трубе невозможно физически. Думаю, около двух-трех часов, желательно распределяя это время на целый день.

— Игру на трубе вы совмещаете с дирижерской деятельностью. В какой момент возник интерес к этой профессии?

— Прежде чем встать за пульт оркестра, я 10 лет выступал в составе Российского национального оркестра. За этот период я смог выступить с большим количеством дирижеров. Это большой опыт — наблюдать за их работой.

Один из больших мастеров дирижерского искусства — Михаил Васильевич Плетнев. Он давал мне уникальные рекомендации и советы, которые не найдешь ни в одном методическом пособии. Только в 29 лет я почувствовал, что могу встать за дирижерский подиум, что смогу убедительно выражать свои мысли.

В 2009 году я поступил в класс выдающегося дирижера и педагога — Владимира Ивановича Федосеева. Он не учил меня каким-то техническим вещам, а больше говорил со мной об образах, красках, тонких нюансах, вещах, которые происходят вне материального пространства.

— В ближайшее время мы увидим вас за дирижерским пультом?

— В мае в Туле у меня будут концерты с Тульским филармоническим симфоническим оркестром вместе Денисом Мацуевым. Затем еще ряд выступлений с этим коллективом в Москве. Летом в Тульском кремле со своим оркестром планируем концертное исполнение оперы «Евгений Онегин» Чайковского в рамках проекта «Кремлевская опера». Предполагается очень сильный состав вокалистов. Будут концерты и с Российским национальным оркестром.

Скорее всего, буду снова выступать на ежегодном фестивале с Пааво Ярви в Пярну в Эстонии. К сожалению, многие зарубежные поездки по понятным причинам отменяются или переносятся.

С родителями Михаилом и Ольгой Лаврик
Фото из личного архива Владислава Лаврика  / Ольга Гебгарт

Досье

Владислав Лаврик родился 29 сентября 1980 года в Запорожье. В 1994 году поступил в Музыкальный колледж им А.Шнитке по классу трубы. Выступал с различными оркестрами в России и за рубежом.

С 1998 по 2003 годы продолжил обучение в Московской консерватории в классе профессора Ю. А. Усова, позже — в классе доцента Ю. Е. Власенко (окончил под его руководством аспирантуру в 2005 г.).

С 2008 года — старший преподаватель кафедры медных духовых инструментов Московской консерватории.

Лауреат нескольких международных конкурсов. Лауреат премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры за 2015 год.

Как дирижер работал с Российским национальным оркестром, Государственным академическим симфоническим оркестром им. Е. Ф. Светланова, Симфоническим оркестром Министерства обороны РФ.

С 2016 года — главный дирижер камерного оркестра Оренбургской филармонии.

С 2017 года — художественный руководитель и главный дирижер Тульского филармонического симфонического оркестра.

Художественный руководитель международного музыкального фестиваля медного духового искусства Brass Days.

владислав лаврик игра на трубе духовая музыка Brass Days
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 378774 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 179433 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 159336 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 125408 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 94471 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Общество / Владислав Лаврик: Любого человека можно научить хорошо играть на трубе
Рейтинг@Mail.ru