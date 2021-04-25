Владислав Лаврик: Любого человека можно научить хорошо играть на трубе

Владислав Лаврик — трубач с мировым именем. Он солист Российского национального оркестра, главный дирижер, художественный руководитель и основатель Тульского филармонического симфонического оркестра, руководитель известного фестиваля Brass Days, лауреат премии президента РФ «За вклад в развитие традиций и популяризацию духового искусства» — а ему всего 40 лет.

Но музыкант не собирается почивать на лаврах, он полон новых творческий идей, и о некоторых из них он рассказал ФАН.

Фото из личного архива Владислава Лаврика / Дмитрий Горбунов

Звук трубы — как человеческий голос

— Владислав Михайлович, когда вам стало тесно в рамках сольной исполнительской карьеры и вы решили заняться популяризацией духового искусства?

— Я начал преподавать в Московской консерватории в 2008 году. Там у меня появилось много новых знакомых из числа преподавателей и студентов. Плюс я много ездил по миру в составе Российского национального оркестра, где пересекался с прекрасными специалистами — духовиками.

Спустя пару лет после начала работы в консерватории мне пришла в голову идея сделать камерные концерты с участием моих коллег и их учеников, а также провести серию мастер-классов, чтобы расширить духовое пространство в прямом и переносном смысле слова. Мне захотелось внутри нашего содружества организовать обмен информацией, проводить встречи с обсуждением различных учебных практик и школ игры на духовых инструментах, говорить о специфике преподавания этого музыкального курса.

Первые два представления в рамках нового проекта прошли в Малом зале консерватории. В нем приняли участие не только консерваторцы, но и мои друзья из США. Серия мини-концертов в рамках фестиваля Brass Days получилась интересной, и я решил перейти к более масштабным мероприятиям.

Идея окончательно сформировалась в 2014 году после моего знакомства с нынешним директором фестиваля Ольгой Гебгарт. Она предложила проводить большой фестиваль, в котором участвовали бы не только духовики, но и популярные исполнители на других инструментах и крупные оркестры. Нам удалось пригласить таких звездных пианистов, как Николай Луганский, Борис Березовский, Александра Князева. Нам хотелось показать звучание духовых инструментов с разной стороны.

Мне кажется, что звук трубы — как человеческий голос. Он может быть нежным или решительным, может страстно любить или быть томным и грустным, ругаться и возмущаться или беззаботно радоваться.

Мы представляем духовую музыку не только сольно, но и в ансамблях, духовики разделяют сцену с первоклассными симфоническими оркестрами, такими как ГАСО имени Е. Ф. Светланова, Российский национальный оркестр, симфонический оркестр «Новая Россия», камерный оркестр Musica Viva и другими блистательными коллективами.

Фото из личного архива Владислава Лаврика /

— С таким мощным составом исполнителей не хотелось ограничиваться лишь московскими площадками?

— Задача расширять не только состав исполнителей фестиваля, но и его географию выглядела логичной. Сначала мы отправились в Тулу в 2016 году — договариваться о проведении там концертов в рамках Brass Days, так как в этом регионе нам предложили поддержку.

Интересный факт: буквально на первой встрече с руководством Тульской филармонии и региональным министром культуры было получено от них предложение о создании в Туле симфонического оркестра. Спустя год, как в городе с блеском отгремел Brass Days, я провел прослушивания среди местных музыкантов и возглавил Тульский симфонический филармонический оркестр.

Коллектив быстро стал часть музыкальной культуры города, история которого памятна приездами сюда Шаляпина, Ойстраха… Симфонический оркестр стал визитной карточкой филармонии. И со временем концерты фестиваля Brass Days стали открывать каждый год новый музыкальный сезон в Тульской филармонии.

— В каких городах вы еще проводите свой фестиваль?

— В Санкт-Петербурге, Волгограде, Самаре, Уфе, Оренбурге…

— Трудно ли переоценить включение в состав участников XVI Международного конкурса имени Чайковского исполнителей на деревянных и медных духовых инструментах? И почему это произошло лишь в 2019 году, хотя смотр проводится начиная с 1958 года (раз в четыре года)?

— На этот счет есть разные точки зрения: кто-то за, кто-то, наоборот, против того, чтобы духовики соревновались на Конкурсе имени Чайковского в Москве. Лично я приветствую это решение, так как не только победа, но и участие в таком престижном состязании повышает интерес к духовому искусству.

В какой-то степени наш проект Brass Days, объединивших исполнителей на медных духовых, и работа Валерия Халилова, в свое время создавшего «Духовое общество», а также деятельность Михаила Брызгалова в качестве руководителя этой организации привели к тому, что внимание к этим инструментам выросло, их престиж повысился. Также духовой конкурс проводит Московская консерватория. В числе проводников духовой культуры — и Валерий Гергиев.

Проще говоря, все ранее проведенные мероприятия по просвещению в области нашего искусства получили логическое продолжение в 2019 году, когда духовики впервые демонстрировали свое мастерство на Конкурсе им. Чайковского. Мне кажется, что все эти «духовые» движения в нашей стране провоцируют исполнителей и педагогов повышать свое качество и, соответственно, общий уровень духовиков в нашей стране.

Фото из личного архива Владислава Лаврика / Ирина Шимчак

Хороший педагог — это, несомненно, удача

— Игра духовых инструментах, особенно таких, как труба, тромбон или туба, требует исключительной физической силы. Как родителям понять, сможет ли их ребенок «выдувать медь»?

— Я уверен, что любого человека вне зависимости от комплекции можно научить хорошо играть на той же трубе. Я имею в виду, что хорошо и ритмично исполнять, например, партию в оркестре при грамотных уроках и занятиях, может практически каждый.

Конечно, если говорить о воспитании музыканта экстра-класса, который будет владеть красивым уникальным звуком, который сможет разговаривать со слушателями с помощью инструмента, делиться своими чувствами, эмоциями, рассказывать историю, выходя на сцену, то здесь потребуется особый талант. Все зависит от того, какую задачу ставят педагог или родители в зависимости от способностей ученика.

— Как найти грамотного преподавателя и много ли их сейчас в стране?

— Найти хорошего педагога — это, несомненно, удача. Но я вижу, что средний уровень духовиков в оркестрах за последние несколько лет вырос. Во многом качественный профессиональный скачок объясняется тем, что у музыкантов появилось больше возможности посещать концерты ведущих мировых исполнителей, мастер-классы, обмениваться информацией на различных информационных ресурсах, в соцсетях, смотреть ролики, даже не выходя из дома, участвовать в видеоконференциях. Такая система обмена информацией давно зарекомендовала себя на Западе.

У нас же отчасти советские педагоги были закрыты в рамках своих учебных заведений, иногда сами очень ревностно оберегали своих учеников от контактов с другими своими коллегами, общение наставника со студентами в основном не выходило за границы небольшой аудитории. Сейчас все чаще педагогическое музыкальное сообщество встраивается в современную систему коммуникаций, стараясь разнообразить свой инструментарий в части учебных практик. Международные конференции, круглые столы с их масштабной повесткой дают огромную пищу для размышлений и творчества.

— В 2011 году вы прибыли на конференцию Международной гильдии трубачей в качестве солиста, а покидали форум уже как член совет директоров этой организации. Насколько неожиданной была эта «модуляция» для вас?

— После концерта я как раз и получил предложение стать представителем этой организации от России. С тех пор я ежегодно приезжал на конференцию и рассказывал о том, что происходило в России в сфере духового искусства.

Форумы проходят в демократичной обстановке, открытые дискуссии помогают понять, чем живет и дышит современное духовое музыкальное общество. Оказываясь на конференции, ты как будто попадаешь в отдельный мир, связанный с нашим инструментом. Повсюду раздаются звуки трубы, тысячи метров пространства заполнены выставками, продажами инструментов и аксессуаров, каждый час проходят мастер-классы и концерты. В коридорах обсуждают последние нотные новинки, в фойе проходят презентации — и это сумасшествие продолжается четыре дня.

Фото из личного архива Владислава Лаврика / Ирина Шимчак

Начните с фортепиано

— Раскройте секрет или дайте совет, как стать успешным артистом и покорить музыкальные вершины в столь молодом возрасте?

— Успешная карьера зависит не только от встречи с хорошим педагогом, но и от активности родителей. Маленький ребенок не в состоянии в четыре года определить для себя будущую профессию. Вне зависимости от того, какой инструмент в итоге будет выбран, начинать музыкальное образование желательно с занятий на фортепиано, где больше внимания будет уделяться фразировке, ритму, то есть удастся воспитывать в себе музыкальность. Поэтому хороший трубач должен уметь играть на фортепиано.

— Появление в вашей жизни перед трубой фортепиано, похоже, было неслучайным?

— Конечно. Благодаря моим родителям я получил образование и как пианист, и как трубач. Мой сын, которому 10 лет, сейчас тоже занимается на фортепиано, и я надеюсь, что он возьмет со временем в руки трубу. Важно с детских лет находиться в музыкальной среде, где тебя окружают творческие люди, связанные с искусством. И, конечно, чтобы стать большим артистом, нужно много трудиться. Скрипачи или пианисты с детских лет могут заниматься по 4-5 часов в день.

— А сколько можно заниматься на трубе без вреда для здоровья?

— Пять часов подряд играть на трубе невозможно физически. Думаю, около двух-трех часов, желательно распределяя это время на целый день.

— Игру на трубе вы совмещаете с дирижерской деятельностью. В какой момент возник интерес к этой профессии?

— Прежде чем встать за пульт оркестра, я 10 лет выступал в составе Российского национального оркестра. За этот период я смог выступить с большим количеством дирижеров. Это большой опыт — наблюдать за их работой.

Один из больших мастеров дирижерского искусства — Михаил Васильевич Плетнев. Он давал мне уникальные рекомендации и советы, которые не найдешь ни в одном методическом пособии. Только в 29 лет я почувствовал, что могу встать за дирижерский подиум, что смогу убедительно выражать свои мысли.

В 2009 году я поступил в класс выдающегося дирижера и педагога — Владимира Ивановича Федосеева. Он не учил меня каким-то техническим вещам, а больше говорил со мной об образах, красках, тонких нюансах, вещах, которые происходят вне материального пространства.

— В ближайшее время мы увидим вас за дирижерским пультом?

— В мае в Туле у меня будут концерты с Тульским филармоническим симфоническим оркестром вместе Денисом Мацуевым. Затем еще ряд выступлений с этим коллективом в Москве. Летом в Тульском кремле со своим оркестром планируем концертное исполнение оперы «Евгений Онегин» Чайковского в рамках проекта «Кремлевская опера». Предполагается очень сильный состав вокалистов. Будут концерты и с Российским национальным оркестром.

Скорее всего, буду снова выступать на ежегодном фестивале с Пааво Ярви в Пярну в Эстонии. К сожалению, многие зарубежные поездки по понятным причинам отменяются или переносятся.

Фото из личного архива Владислава Лаврика / Ольга Гебгарт

Досье

Владислав Лаврик родился 29 сентября 1980 года в Запорожье. В 1994 году поступил в Музыкальный колледж им А.Шнитке по классу трубы. Выступал с различными оркестрами в России и за рубежом.

С 1998 по 2003 годы продолжил обучение в Московской консерватории в классе профессора Ю. А. Усова, позже — в классе доцента Ю. Е. Власенко (окончил под его руководством аспирантуру в 2005 г.).

С 2008 года — старший преподаватель кафедры медных духовых инструментов Московской консерватории.

Лауреат нескольких международных конкурсов. Лауреат премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры за 2015 год.

Как дирижер работал с Российским национальным оркестром, Государственным академическим симфоническим оркестром им. Е. Ф. Светланова, Симфоническим оркестром Министерства обороны РФ.

С 2016 года — главный дирижер камерного оркестра Оренбургской филармонии.

С 2017 года — художественный руководитель и главный дирижер Тульского филармонического симфонического оркестра.

Художественный руководитель международного музыкального фестиваля медного духового искусства Brass Days.