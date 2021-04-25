Покончивший с собой при задержании в Алма-Ате мужчина оказался россиянином

Нур-Султан, 25 апреля. Вооруженный мужчина, ранивший охранника жилого комплекса и покончивший с собой при задержании, оказался гражданином России, передает пресс-служба МВД Казахстана.

На месте работает следственно-оперативная группа, говорится в сообщении. Принадлежность оружия с боеприпасами, которые нашли у погибшего, еще предстоит установить. По данным правоохранительных органов, у него было гладкоствольное ружье.

Переговоры со злоумышленником длились несколько часов, сообщал сайт 360tv.ru. В итоге мужчина свел счеты с жизнью. В ходе спецоперации сотрудники спецподразделений не применяли огнестрельное оружие.