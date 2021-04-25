В США вакцину от COVID-19 испытают на людях с иммунодефицитом

Вашингтон, 25 апреля. Испытания вакцины от коронавируса на пациентах с иммунодефицитом планируют запустить в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID).

Участие в эксперименте примут 500 человек, 100 из которых были здоровыми, поделились сотрудники научного учреждения. Обычно тестирование экспериментальной вакцины не проводится на людях с иммунными нарушениями, однако ученые хотят знать, как такая категория пациентов переносит COVID-19.

Иммунодефицит приводит к более тяжелому течению коронавируса, напомнили медики. Участникам исследования предложили стандартные дозы препарата от коронавирусной инфекции.

Испытуемые должны сдать анализы крови до и после процедуры вакцинации, чтобы эксперты могли понаблюдать за краткосрочными иммунологическими эффектами, добавили американские медики. По словам специалистов, они хотят изучить, какими будут побочные эффекты в таких случаях.

Коронавирус победил грипп в России. Как сообщалось ранее, соответствующее заявление сделал главный инфекционист ФМБА России, доктор медицинских наук Владимир Никифоров.