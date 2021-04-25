МЭР ожидает рост тарифов на электричество на 5% в 2022-2024 годах

Москва, 25 апреля. Тарифы на электроэнергию в России в 2022-2024 годах будут расти на 5% каждый год, говорится в прогнозе Министерства экономического развития РФ.

Ведомство считает, что такими же темпами будут увеличиваться и регулируемые тарифы на электричество для населения. Рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, кроме населения, в среднем будет составлять не более 3% ежегодно, что соответствует ранее принятым параметрам, отмечается в документе.

Согласно прогнозу, оптовые тарифы на газ для всех категорий потребителей в течение обозначенного периода вырастут не более чем на 3%. Индексация тарифов производится в июле каждого года.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов ранее заявил, что его ведомство не рассматривает введение прогрессивной шкалы тарифов. Перед этим с такой инициативой выступил Союз потребителей России. Организация предложила ввести более высокие расценки за электроэнергию для тех, кто потребляет сверх нормы.

Российские власти ранее предложили способ избежать резкого роста цен на электроэнергию в Калининградской области. Тарифы на свет в 2021 году в регионе могут вырасти на 28% из-за перебоев поставок в Литву.