Москва, 25 апреля. Глава ЛДПР Владимир Жириновский 25 апреля празднует 75-й день рождения. Федеральное агентство новостей (ФАН) сделало подборку ярких фактов из биографии депутата.

За свою насыщенную жизнь Владимир Жириновский успел побывать лицом брендов мороженого, пива и водки. Стал актером, певцом, телеведущим и заслуженным юристом России. Изучил четыре иностранных языка и заслужил памятник от скульптора Зураба Церетели.

Владимир Вольфович Жириновский родился в Алма-Ате, и, как впоследствии говорили его родственники и друзья, в нем сразу была видна политическая жилка. Уже в молодости Жириновский получил юридическую должность в издании «Мир» и нередко выступал перед публикой. Юридическое образование и фамильная династия предопределили стезю и риторику политика — он заслужил звание заслуженного юриста России за законотворческую работу, а профессию отца превратил в слоган одной из своих первых предвыборных кампаний: «Мама — русская, папа — юрист». Ставшая крылатой фраза появилась на свет почти случайно, и в гостях у украинского журналиста Дмитрий Гордона Жириновский объяснил, как именно она родилась.

После распада СССР Владимир Вольфович активно включился в политическую жизнь молодого российского государства и завоевал репутацию борца с коррупцией, а также одного из самых громких и эпатажных политиков не только в России, но и на всем постсоветском пространстве. Благодаря креативности Жириновского и членов фракции ЛДПР Черноголовский завод алкогольных напитков начал выпускать водку, названную в честь политика. Как утверждают производители, было продано более 30 миллионов бутылок алкогольного напитка. Также с 2019 года в Брянске под брендом «Жириновский» выходит квас.

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На водке, квасе и пиве гастрономический пиар политика не остановился. В 2005 году компания «Альтервест» анонсировала выпуск мороженого «Жирик», приуроченного к 60-летию лидера ЛДПР. На свое прозвище Владимир Вольфович не обижается — признается, что так его называли с самого раннего детства. Вскоре мороженое «Жирик» выпускать перестали, но в 2019 году в рамках акции ЛДПР политик лично угощал всех гостей парка «Сокольники» в Москве холодным лакомством.

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Яркую карьеру Владимир Вольфович построил и в русском шоу-бизнесе. В 1996 году на телеканале «ТВ-6» выходило ток-шоу «Это — Жириновский». Затем лидер ЛДПР вместе с рэпером Серегой участвовал в шоу «Две звезды». Совместной работой на съемочной площадке дело не ограничилось — политик открыл в себе таланты музыкального исполнителя и записал четыре альбома авторской песни, последний из которых увидел свет в 2011 году. Жириновский и сам нередко становится объектом музыкальных обращений и пародий — свои произведения Владимиру Вольфовичу посвящали культовые коллективы «Сектор Газа» и «Воровайки». Музыкальный фольклор о политике нашел отражение в альбоме 2009 года, где Жириновский и другие члены ЛДПР лично исполнили песни о себе в честь 20-летия партии.

Яркая фигура Владимира Вольфовича привлекает признанных деятелей искусства. В 1999 году по инициативе Жириновского было основано учебное заведение Институт мировых цивилизаций для подготовки будущих дипломатов. В 2016 году во дворе заведения был установлен памятник основателю — трехметровую бронзовую статую разработал известный скульптор Зураб Церетели.

Прессе и общественности Владимир Вольфович также запомнился как поклонник истории России еще дореволюционных времен. В заявлениях Жириновского нередко проскакивают упоминания царской эпохи, а в недавнем обращении к Западу после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию депутат и вовсе обвинил чехов в краже императорского золота.

Любовь лидера ЛДПР к эпохе подчеркивается и неоднократным исполнением Жириновским гимна Российской империи «Боже, царя храни». В 2016 году «Боже царя храни» звучал на официальных мероприятиях как минимум дважды: во время открытия памятника Жириновскому во дворе Института мировых цивилизаций и во время вручения Путиным Владимиру Вольфовичу ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 1997 году Владимир Вольфович снялся в большом кино. Ироническая детективная лента «Корабль двойников» повествует о загадочном убийстве на судне с участниками международного конкурса двойников. Капитану Жарову, которого воплотил Владимир Вольвофич, предстояло расследовать загадочное убийство двойника британского премьера Маргарет Тэтчер. Партнерами политика в кадре стали такие мастодонты кинематографа как Юрий Яковлев, Эммануил Виторган и даже Станислав Садальский.

Кадр из фильма «Корабль двойников» /

Каждый день Федеральное агентство новостей сталкивается с громкими, и порой шокирующими, заявлениями Владимира Вольфовича. Они тут же становятся заголовками, «вирусятся» в соцсетях и на интернет-порталах, десятки раз копируются, цитируются, репостятся, вызывают смех, восхищение, негодование, отторжение, но никогда не оставляют равнодушными. Владимир Вольфович сбавлять обороты не намерен — в мае 2020 года лидер ЛДПР заявил, что снова поборется за кресло президента России. Но уже сейчас можно говорить о его вкладе в образ нашей страны, какой ее знают у нас и за рубежом — громкой, яркой, немного эпатажной и всенепременно узнаваемой.