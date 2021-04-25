Мужчина зарезал жену на глазах у посетителей магазина в Красноярском крае

Назарово, 25 апреля. Житель города Назарово жестоко расправился с супругой, пытаясь выяснить отношения. У погибшей остались дети от первого брака.

По предварительной информации, 31-летний местный житель Игорь Б., ранее судимый за убийство по неосторожности, пришел в магазин, где работала его жена. Он собирался поговорить, однако разговор перешел на повышенные тона.

В итоге агрессор напал на женщину и ударил ее ножом. В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия. Предполагаемый преступник признал свою вину.

Ранее мужчина получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство и изнасилование девушки в Сергиевом Посаде, сообщало РИАМО.