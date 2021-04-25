Немецкий министр попросил не политизировать строительство «Северного потока — 2»

Берлин, 25 апреля. Проект «Северный поток — 2» не стоит политизировать. Об этом сообщил министр экономики Германии Петер Альтмайер.

По словам министра, не стоит связывать «СП-2» с отдельными случаями, а также с ситуацией с блогером Алексеем Навальным.

«Нужно проводить оценку строительства и завершения газопровода и принимать решения вне зависимости от отдельных случаев», — заявил Петер Альтмайер в интервью местным СМИ.

Как отметил политик, поставки газа никогда не служили политическим оружием между Востоком и Западом на протяжении 50 лет. Он также призвал не допустить прекращение транзита газа через территорию Украины.

Ранее политолог Александр Рар напомнил, что газ, который будет идти по «Северному потоку — 2» и через Украину, одинаковый, но с небольшой разницей.