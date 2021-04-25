Врач-геронтолог назвал возраст, после которого уже нельзя худеть

Москва, 25 апреля. Лишний вес провоцирует появление некоторых заболеваний, однако худеть можно только до определенного возраста, уверены специалисты.

Врач-геронтолог Юрий Конев рассказал, что диеты имеют возрастной предел. Такие ограничения возникают из-за происходящих в организме изменений.

«Изменение обмена веществ приводит к изменению физиологических параметров. Эти показатели отрицательно скажутся на здоровье пожилого человека», — объяснил геронтолог в интервью радио Sputnik.

Важно успеть похудеть именно до 60 лет, чтобы подойти к пожилому возрасту с нормальным состоянием желудка. В противном случае организм будет требовать больше еды, чем нужно, заключил Конев.

Чтобы избавиться от лишнего веса, необязательно мучать себя тренировками и жесткими диетами. Достаточно приучить себя к полезным привычкам, считают эксперты.