Бывший народный депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник в интервью ФАН сравнил киевские власти с назойливой мухой, побирающейся по миру в поиске денег. Так он расценил просьбу киевских властей к ЕС предоставить для нужд Вооруженных сил Украины оружие.

Украина пытается получить некоторые виды вооружения от Германии. Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS), ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что Киеву необходимо оборонительное оружие для защиты черноморского побережья, На Украине хотели бы, чтобы Берлин поставил системы противовоздушной обороны и оборудование для разминирования, а также подержанные корветы. Однако точных данных нет, какое именно вооружение украинские власти хотят получить от Германии.

В Берлине на просьбу Киева отреагировали по-разному. Если министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступает категорично против предоставления ВСУ вооружения, то министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступает за поставки. Однако киевские власти расценили промедление как отказ.

Так, посол Украины в Германии Андрей Мельник на заявление кандидата в канцлеры ФРГ Анналены Бэрбок о том, что помощь Украине в разминировании Донбасса для ФРГ является более приоритетной задачей, нежели предоставление оборонного вооружения, сообщил, что Киев должен отбросить иллюзии относительно политики Берлина после выборов, которые должны пройти в Германии этой осенью.

«К сожалению, имеем отказ как по предоставлению Киеву оборонного вооружения, так и по НАТО. Это разочаровывает», — написал украинский дипломат на своей странице в Twitter.

flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

Политик Владимир Олейник в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, почему, несмотря на все заявления киевских властей о том, что ВСУ являются лучшей армией Европы, Украина продолжает «клянчить» у Запада оружие. По его словам, происходит это из-за того, что украинская экономика просто неспособна прокормить собственную армию, учитывая тот факт, что львиная доля бюджета как раз выделяется на нужды ВСУ.

«Они побираются, потому что денег нет. Посмотрите, что 60% украинского бюджета — деньги, которые Киев одолжил у Международного валютного фонда (МВФ). Поэтому стоит производство и многие заводы, люди работают за границей, пополняя украинский бюджет, направляя заработанные деньги своим родственникам на Украину. А это около 12 млрд долларов в год. Если бы еще и этих денег не было, то не было бы у украинцев возможности хоть как-то выжить. Но сегодня они ждут кредитов от МВФ. Они бредят тем, что им подбросят денег к концу года. Поэтому и начали проводить такую политику — мы не просто так воюем в Донбассе, мы защищаем Запад и Европу. А что означает защита ЕС? Давайте бабки! Поэтому и американцы помогают Украине, подбрасывая по 300 млн долларов. Понятно, что Киеву дадут не деньги, а вооружение. Не новейшее, а то, которое списали и собираются утилизировать», — указал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Владимир Карпухин

Также спикер издания раскрыл, почему больше не взлетают на воздух военные склады ВСУ, а Киев напоминает назойливую муху, побирающуюся по миру в поисках средств. По его словам, происходит это из-за того, что украинские власти распродали весь свой арсенал, поэтому и вынуждены сегодня просить помощи у Запада.

«Замечу, что украинская армия до сих пор укомплектована оружием советского образца. Но оно еще достаточно добротное. А где боеприпасы? Ведь вы заметили, что на территории Украины уже около двух лет не взрываются склады? А почему они раньше постоянно взрывались? Потому что вооружение оттуда воровали, продавали, а потом, чтобы списать — взрывали. Сегодня у Украины боеприпасов фактически нет, а их производство не налажено. Все, что могли, забрали у бывших стран Варшавского договора. Поэтому сегодня Киев получает списанные корветы, катера от США. А чтобы рассчитаться с Западом, киевские власти хотят продать украинскую землю. Украина как назойливая муха побирается по всему миру. Она постоянно куда-то прилетает и требует деньги. Любой визит Владимира Зеленского заканчивается только одним — «дайте денег», — резюмировал Владимир Олейник.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что китайские аналитики усомнились в способности Украины создать десятки «грязных атомных бомб».