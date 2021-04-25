Шепелев показал, как нянчится с новорожденным сыном

Москва, 25 апреля. Популярный телеведущий и новоиспеченный отец Дмитрий Шепелев в своем Instagram-аккаунте показал, как проводит время с новорожденным сыном Тихоном.

Недавно в семье 38-летнего шоумена произошло радостное событие — возлюбленная Екатерина Тулупова подарила ему сына Тихона. Роды избранницы прошли в одной из элитных клиник столицы. Напомним, что пара воспитывает еще двух старших детей — сын Шепелева Платон, который родился в браке с Жанной Фриске, а также дочь Тулуповой от первого брака Лада.

В своем Instagram-аккаунте Шепелев показал свои «отцовские» будни в компании младшего наследника. На видео новоиспеченный отец лежа на диване читает книгу, а Тихон лежит у него на груди – видны его ножки и громкое дыхание.

«Еще один читатель нашей библиотеки. Пока соблюдает тишину», — написал довольный Шепелев.

Ранее Шепелев ответил на вопрос, который больше всего волновал его поклонников в последнее время, — как к рождению сына отнеслись Платон и Лада. По его словам, дочка Тулуповой «мечтала поскорее увидеть и взять на руки» брата. Платон переживал сильнее. Сына «накрыло на столько», что пришлось отменять некоторые его занятия.

Стоит отметить, что не все окружение семьи Шепелевых восприняли новость о пополнении с восторгом. Отец бывшей супруги телеведущего Жанны Фриске Владимир когда только узнал, что тот вновь станет отцом, на эмоциях пожелал ему смерти.