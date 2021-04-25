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Стал возможен выход продолжения фильма «Мортал Комбат»

Шоу-бизнес
Стал возможен выход продолжения фильма «Мортал Комбат»
Prt Scr youtube.com  /  WarnerBrosIndia

Лос-Анджелес, 25 апреля. Перезагрузка кинофраншизы «Мортал Комбат» может получить несколько продолжений или спин-оффы. Однако все зависит от финансового успеха оригинального фильма.

О продолжении напрямую говорится в конце киноленты, где главный персонаж Коул Янг говорит о расширении команды для противостояния на смертельном турнире. Однако появление сиквела и остальных частей зависит от того, насколько хорошо фанаты серии игр воспримут оригинальный фильм, прокат которого, напомним, только стартовал в США. Об этом говорит портал ScreenRant.

Официального подтверждения о второй части «Мортал Комбат» пока не было. Студия Warner Bros. хранит молчание и ждет кассовые сборы и отзывы зрителей и критиков. Однако есть серьезные намеки на то, что сиквел все же увидит свет.

Продюсер Тодд Гарнер в интервью заявлял, что хочет снять продолжение «Смертельной битвы», а главным его персонажем должен стать боец Джонни Кейдж. Кроме того, исполнитель роли Саб-Зиро Джо Таслим рассказал, что подписал контракт со студией Warner Bros. на пять фильмов.

Поэтому все зависит от окупаемости проекта. На съемки «Мортал Комбат» было потрачено 95 млн долларов. Он будет показан в кинотеатрах во многих странах, а также планируется его цифровой релиз на потоковом сервисе HBO Max.

Ранее голливудская актриса Элизабет Олсен рассказала, каким будет фильм «Доктор Стрэндж: мультивселенная безумия». По ее мнению, режиссер Сэм Рэйми отойдет от привычного настроения фильмов Марвел.

кино голливуд Мортал Комбат
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