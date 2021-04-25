Россиянам объяснили пользу и вред энергетиков

Москва, 25 апреля. Энергетические напитки могут оказывать как позитивное, так и негативное воздействие на организм человека.

Такое заявление сделала врач-терапевт Лариса Алексеева в разговоре с RT. Чаще всего в составе большинства энергетиков находится кофеин, который в небольших дозах положительно влияет на умственные способности и сосудистую систему. Также повышается общий тонус организма.

«Кофеин в нормальных значениях укрепляет сердечную мышцу. Но передозировка влечёт за собой апатию, вялость, сонливость и может вызвать снижение реакций», — пояснила эксперт.

В энергетических напитках есть и различные добавки с красителями. Эти вещества могут навредить человеку, вызвав аллергическую реакцию или бронхоспазм. Алексеева рекомендовала пить натуральный кофе или тонизирующие чаи. Лучшим вариантом будет напиток с добавлением женьшеня или с китайским лимонником.

Особенную осторожность с энергетиками следует проявить людям в возрасте. Постоянное их употребление приведет к обезвоживанию и истощению организма, что может закончиться трагично. Также серьезно возрастает риск инфаркта и инсульта.

Ранее британский диетолог перечислил опасные последствия «британской диеты». Подобный рацион опасен набором веса за счет высокого содержания простых углеводов. Этот вариант питания предполагает употребление джемов и белого хлеба.