Россияне смогут подключить к Apple Pay банковские карты «Мир» в конце апреля

Москва, 25 апреля. Российские банки смогут подключить банковские карты «Мир» в сервисе Apple Pay в конце апреля.

Аналитики прогнозируют популярность нового сервиса среди пользователей и банков. Это не станет обязательным требованием, но будет выгодным конкурентным преимуществом для банковской организации, сообщает РИА Новости.

Раньше эти карты можно было подключать только к смартфонам с Android через Samsung Pay и Mir Pay, а пользователи гаджетов Apple были вынуждены переводить деньги с карт «Мир» на карты международных платежных систем.

Недавно стало известно, что российские банки могут повысить ставки по сберегательным продуктам из-за решения ЦБ увеличить ключевую ставку до 5% годовых. Зампредседатель правления «Альфа-банка» Майкл Тач посоветовал клиентам «пользоваться моментом».