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Россиянам рассказали, что делать с отпуском с 4 по 7 мая

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 08:53
Россия
Россиянам рассказали, что делать с отпуском с 4 по 7 мая
pixabay.com  /  Free-Photos

Москва, 25 апреля. Чтобы продлить майские праздники, многие российские сотрудники оформили отпуск с 4 по 7 мая и оказались в сложной ситуации.

Теперь это лишено смысла, ведь лучше взять отпуск в рабочие дни. Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» рассказала в беседе с «Российской газетой», что делать в таком случае.

«Можно по согласованию с работодателем сделать отзыв из отпуска. Либо можно перенести отпуск на другой срок по согласованию с работодателем», — объяснила она.

Недавно судебный эксперт рассказал, в каком случае сотрудник может получить двойной оклад за свою работу. Такое возможно, если россиянин трудится сверхнормативно, больше положенных по расписанию и графику смен.

работа отпуск нерабочие дни
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