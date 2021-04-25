Французские медики назвали новое необычное последствие COVID-19

Париж, 25 апреля. Болезнь COVID-19 может спровоцировать развитие заболеваний щитовидной железы как воспалительного, так и аутоиммунного характера.

Такое заключение сделали специалисты Отделения эндокринологии и метаболических заболеваний госпиталя CHU-Larrey, пишут «Известия». Медики отмечают, что внелегочные проявления коронавируса могут включать эндокринные формы вместе с болезнями поджелудочной железы, гипофиза, гонад и щитовидки.

Исследователи выявили серьезную частоту подострого или хронического тиреоидита, болезни Хашимото и других эндокринных патологий у пациентов с COVID-19.

Недавно стало известно, что на сегодняшний день в мире от коронавируса привилось уже более миллиарда человек. Жителям 207 стран и территорий ввели 1 002 938 540 доз препарата. Лидерами по темпам вакцинации являются США, Китай и Индия.