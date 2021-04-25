Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 10:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:08
Политика
Премьер Армении Пашинян заявил об уходе в отставку
10:04
Армия
Военнослужащие Северного флота вернулись с крупных учений в Арктике
10:04
Общество
Россиянам объяснили, что делать с освященными ветвями вербы
10:02
Происшествия
Труп сбежавшего из дома престарелых дедушки обнаружили в Ленобласти
10:02
Происшествия
При столкновении фуры и автобусов под Тулой пострадали три человека
10:00
Политика
Симоньян назвала «подачкой» заявление Байдена о геноциде армян
10:00
Общество
Михаил Боярский поздравил с днем рождения Анну Алексахину
09:59
Происшествия
Нетрезвый водитель фургона сбил насмерть 10-летнюю девочку в Новосибирской области
09:57
Политика
Писатель Стариков объяснил, почему Чехия провоцирует обострение отношений с Россией
09:56
Политика
Писатель Стариков объяснил причину организации покушения на Лукашенко
09:54
Общество
Работы на участке СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе завершат к 2022 году
09:54
Технологии
В Роскосмосе перечислили особенности нового модуля для российской орбитальной станции
09:51
Происшествия
Двухлетний ребенок прыгнул в воду за пьяной матерью в Белгороде
09:51
Общество
Владислав Лаврик: Любого человека можно научить хорошо играть на трубе
09:50
Происшествия
Жертвой пожара под Екатеринбургом стал пятилетний ребенок
09:50
Политика
Жириновского наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
09:48
Армия
СМИ: новый фрегат ВМФ РФ позволит Москве захватить полный контроль на море
09:41
Происшествия
Двойника Макгрегора арестовали за наркоторговлю
09:41
Шоу-бизнес
Подольская рассказала об отношениях с Дробышем на «Фабрике звезд»
09:38
Россия
Назван российский город, который больше всего любят его жители
Все новости

Раскрыты семь моделей поведения женщины-нарцисса

Общество
Раскрыты семь моделей поведения женщины-нарцисса
pixabay.com  /  Adina Voicu

Минск, 25 апреля. Достаточно много говорят о мужском нарциссизме, однако женский обсуждают крайне редко. Белорусский автор Сергей Туманов подготовил семь признаков излишне самовлюбленной женщины.

Первый признак, который может указать на нарциссизм женщины — чрезмерная забота о внешнем виде. Если представительница прекрасного пола тратит большую часть денег на «оболочку», мы видим банальную ситуацию болезненной любви к себе.

Поскольку самовлюбленность тесно с эгоизмом, девушки с таким свойством характера испытывают постоянную конкуренцию. Они хотят максимальное внимание к своей персоне и быть лучшими, передают БелНовости.

Нарциссические особы не любят договариваться. Им не свойственно мотивировать близких, поскольку, по их мнению, гораздо проще манипулировать людьми. Такие личности кидают намеки, а если их не понимают, становятся обидчивыми и стервозными.

Сочувствия к окружающим и слов извинения вы также не дождетесь от таких женщин. Они превыше всего ставят собственные интересы и всегда считают себя правыми. Им нет дела до проблем посторонних и чувств друзей. Такой человек не попросит прощения, даже за самую грубую ошибку.

Нарцисс любит находиться в центре внимание, поэтому флиртует со всеми подряд, даже с теми, которые не вызывают у нее никакого интереса. Кроме того, она не принимает отказы окружающих, поскольку полагает, что все вокруг ей должны.

Как сообщает ФАН, ранее психолог Юлия Синютина рассказала, как преодолеть кризис в семейных отношениях.

женщина самовлюбленность нарцисс
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 378774 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 179433 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 159336 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 125408 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 94471 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Общество / Раскрыты семь моделей поведения женщины-нарцисса
Рейтинг@Mail.ru