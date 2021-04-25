Раскрыты семь моделей поведения женщины-нарцисса

Минск, 25 апреля. Достаточно много говорят о мужском нарциссизме, однако женский обсуждают крайне редко. Белорусский автор Сергей Туманов подготовил семь признаков излишне самовлюбленной женщины.

Первый признак, который может указать на нарциссизм женщины — чрезмерная забота о внешнем виде. Если представительница прекрасного пола тратит большую часть денег на «оболочку», мы видим банальную ситуацию болезненной любви к себе.

Поскольку самовлюбленность тесно с эгоизмом, девушки с таким свойством характера испытывают постоянную конкуренцию. Они хотят максимальное внимание к своей персоне и быть лучшими, передают БелНовости.

Нарциссические особы не любят договариваться. Им не свойственно мотивировать близких, поскольку, по их мнению, гораздо проще манипулировать людьми. Такие личности кидают намеки, а если их не понимают, становятся обидчивыми и стервозными.

Сочувствия к окружающим и слов извинения вы также не дождетесь от таких женщин. Они превыше всего ставят собственные интересы и всегда считают себя правыми. Им нет дела до проблем посторонних и чувств друзей. Такой человек не попросит прощения, даже за самую грубую ошибку.

Нарцисс любит находиться в центре внимание, поэтому флиртует со всеми подряд, даже с теми, которые не вызывают у нее никакого интереса. Кроме того, она не принимает отказы окружающих, поскольку полагает, что все вокруг ей должны.

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