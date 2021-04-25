«Этот день в истории». Что произошло 25 апреля, праздники, факты, люди

Ежедневно в рубрике «Этот день в истории» мы рассказываем вам о событиях и важных датах, которые происходили и происходят каждый день.

25 апреля — последнее воскресенье апреля. Православные христиане сегодня отмечают Вербное воскресенье. Главный символ праздника — верба, веточки этого дерева освещают в храмах и приносят домой. Сегодня категорически нельзя ни с кем ругаться, а близким и родным людям важно уделить больше внимания и заботы.

Также в этот день в 1859 году началось строительство Суэцкого канала, который соединяет Средиземное и Красное моря.

Свой день рождения 25 апреля отмечает один из самых ярких и эпатажных политиков России Владимир Жириновский.

Что еще интересного сегодня произошло — узнаете из нашего нового выпуска.