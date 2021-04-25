Элизабет Олсен подразнила фанатов подробностями о «Докторе Стрэндже 2»

Лос-Анджелес, 25 апреля. Голливудская актриса Элизабет Олсен, которая приняла участие в съемках фильма «Доктор Стрэндж 2», рассказала, каким будет кинокомикс по настроению.

В начале 2021 года в Сети стартовал мини-сериал «ВандаВижн», где главными персонажами стали мутант и маг Алая Ведьма, а также робот-андроид Вижн. По хронологии кинематографической вселенной Марвел, Ванда Максимофф отправляется в сиквел кинокомикса «Доктор Стрэндж», где она присоединится к герою британского актера Бенедикта Камбербэтча. Об этом сообщает CinemaBlend.

«Это безумный фильм, он определенно будет в этой атмосфере шоу ужасов», — заявила Олсен.

Режиссер картины Сэм Рэйми, судя по всему, хочет слегка изменить общую концепцию КВМ, поскольку фильмы по комиксам Марвел обычно носят развлекательный характер и не имеют элементов хорроров. Однако картина «Доктор Стрэндж: мультивселенная безумия» похоже, удивит фанатов.

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