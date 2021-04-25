ФАН публикует фото с места ДТП с одним погибшим и девятью пострадавшими под Тулой

Тула, 25 апреля. Стали известны подробности ДТП с грузовиком и автобусом в Тульской области.

Дорожная авария произошла на 260-м километре трассы «Дон». Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы региона примерно в 03:00 по Москве, информирует Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник.

Автобус «Неоплан» ехал в сторону Москвы. В какой-то момент он столкнулся с грузовиком Scania. Водитель автобуса погиб на месте дорожного инцидента, еще четверо пострадали. В числе получивших травмы — двое детей и двое взрослых. Еще шесть человек получили помощь на месте инцидента.

ФАН публикует эксклюзивные фотографии с места происшествия. На снимках видно, что грузовик перегородил трассу.

Федеральное агентство новостей /

Федеральное агентство новостей /

Федеральное агентство новостей /

Региональный главк МВД в свою очередь сообщает, что погиб один человек. Пострадали девять пассажиров, включая двоих детей.

Накануне стало известно, что российская туристка погибла в ДТП с автобусом в Турции. Об этом информировало ФАН-ТВ.