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Аналитики рассказали, куда выгоднее всего можно отправиться на майские праздники

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Общество
Аналитики рассказали, куда выгоднее всего можно отправиться на майские праздники
pixabay.com

Москва, 25 апреля. Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip перечислили бюджетные направления для россиян на период майских праздников с 1 по 10 мая.

Москвичи смогут сэкономить на билете до Брянска. Билет на самолет будет стоить им всего 850 рублей. В Нижний Новгород из столицы можно слетать за 1,1 тысячи рублей, а в Петербург за 1,7 тысячи рублей. Об этом сообщает RT.

Тем временем петербуржцы могут отправиться в путешествие в Архангельск за 2 тысячи рублей или в Пермь за 3,2 тысячи. Из Екатеринбурга в Оренбург стоимость перелета составит всего 1,4 тысячи рублей. Жители Сочи могут долететь до Краснодара за 600 рублей.

На поезде за 830 рублей можно доехать из Москвы до Воронежа. Стоимость ж/д билета из Петербурга в Москву составляет 850 рублей. Бюджетным путешествием на поезде остается все то же направление в Краснодар — 800 рублей, а поездка до Владикавказа обойдется в 1 тысячу рублей.

Около четверти россиян планировали отпуск между майскими праздниками с 4 по 7 мая, сообщили ранее аналитики портала «Работа.ру». Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни между майскими праздниками, таким образом установив выходные с 1 по 10 число. Результаты опроса показали, что 23% респондентов планировали отдых с 4 по 7 мая.

отдых путешествия майские праздники
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