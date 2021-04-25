Полицейские стали чаще уходить со службы в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 25 апреля. Число решивших уйти со службы сотрудников полицейского управления Нью-Йорка резко выросло в 2020 году по сравнению с предыдущим годом, сообщает New York Post.

В 2020 году со службы решили уйти 5 300 сотрудников полиции мегаполиса. Примерно 2 600 полицейских подали заявления об увольнении, 2 700 — попросили отправить их на пенсию. Годом ранее уйти со службы решили около трех тысяч полицейских.

Согласно последним опубликованным на сайте полицейского управления Нью-Йорка оценкам, в нем работают порядка 36 тыс. сотрудников. К 21 апреля 2021 года о желании уйти со службы уже заявили более 830 полицейских.

Основными причинами нежелания продолжать работу, по оценкам издания, стали пандемия нового коронавируса, «враждебное отношение к полицейским» и рост числа случаев стрельбы в общественных местах.

Особенно быстро увольняться полицейские стали после мая 2020 года, когда в Миннеаполисе (штат Миннесота) сотрудники полиции убили при задержании темнокожего Джорджа Флойда. Все четверо участвовавших в аресте полицейских были уволены.

Ранее суд присяжных признал виновным в убийстве Флойда бывшего офицера полиции из Миннеаполиса Дерека Шовина. Миннеаполис также заплатит родственникам погибшего при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда 27 миллионов долларов за урегулирование гражданского иска семьи погибшего. Родственники погибшего заявляли, что к его гибели, в том числе, привели упущения в обучении полицейских. Городу потенциально грозили более крупные штрафы в случае рассмотрения иска в суде присяжных.