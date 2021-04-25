Пушистый инструктор из США обучает собак-поводырей для помощи людям

Сент-Луис, 25 апреля. Черно-белый кот по кличке Собака «работает» в учебном центре для собак, где их обучают для помощи людям с ограниченными возможностями.

При виде кошки в собаке просыпается инстинкт охотника, а иногда и обыкновенное любопытство, поэтому друг человека бросается к кошке. В специальном центре предусмотрели данный факт и взяли на «работу» пушистого инструктора.

В обязанности кота по кличке Собака входит только нахождение рядом со служебными собаками. Такое соседство учит не отвлекаться, что очень важно для поводырей. Соответствующее видео показал Sputnik.

Известно, что обученных собак передают клиентам бесплатно. Однако двухлетнее обучение одного пса обходится в 27 тысяч долларов.

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