Президент Чехии выступит с чрезвычайным обращением. События дня

Президент Чехии выступит с чрезвычайным обращением

Сегодня президент Чехии Милош Земан выступит с чрезвычайным телевизионным обращением в связи с инцидентом в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом информировал в субботу в Twitter пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

«Президент республики Милош Земан выступит в воскресенье, 25 апреля, в 11:00 с чрезвычайной речью», — написал Овчачек.

По его информации, обращение главы государства будут транслировать чешские телеканалы Prima и CNN Prima News. Как сообщили представители руководства телеканалов, выступление Земана будет длиться двадцать минут.