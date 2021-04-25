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Президент Чехии выступит с чрезвычайным обращением. События дня

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 10:33
Видео
Президент Чехии выступит с чрезвычайным обращением. События дня
hrad.cz  / 

Президент Чехии выступит с чрезвычайным обращением

Сегодня президент Чехии Милош Земан выступит с чрезвычайным телевизионным обращением в связи с инцидентом в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом информировал в субботу в Twitter пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.
«Президент республики Милош Земан выступит в воскресенье, 25 апреля, в 11:00 с чрезвычайной речью», — написал Овчачек.
По его информации, обращение главы государства будут транслировать чешские телеканалы Prima и CNN Prima News. Как сообщили представители руководства телеканалов, выступление Земана будет длиться двадцать минут.

Посла США вызвали в МИД Турции после заявления Байдена

Президент Чехии выступит с чрезвычайным обращением. События дня
Global Look Press  / Doug Mills

Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции после заявления президента США Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи. Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал сообщил Саттерфилду, что заявление Байдена не имеет под собой правовой основы. По его словам, Анкара отвергает это заявление, считает его неприемлемым и «решительным образом осуждает». Напомним, накануне президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. Жест был приурочен ко Дню памяти жертв геноцида армян. В своем заявлении Байден отметил, что те, кто вспоминают в этот день о жертвах массовых убийств, берут на себя обязательство «не допустить повторения подобного зверства».

Россиянам назвали способ получить двойной оклад за работу

Президент Чехии выступит с чрезвычайным обращением. События дня
pixabay.com  / 

Судебный эксперт Юрий Капштык рассказал в интервью «Российской газете» о ситуации, при которой работники имеют право на двойной оклад. По его словам, речь идет о сверхнормативном труде, когда сотрудника привлекают к работе сверх обычного графика или расписания смен. Капштык напомнил, что такая норма закреплена в статье 153 Трудового кодекса и письме Роструда «Об определении размера заработной платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни».

Пешеходный мост рухнул на проезжую часть в Екатеринбурге

Президент Чехии выступит с чрезвычайным обращением. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

В районе 46-го километра кольцевой автодороги в Екатеринбурге пешеходный мост рухнул на проезжую часть. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Машина перевозила некрупный негабаритный груз в виде оборудования для обработки и сортировки камней. <…> По одной из <…> версий, в момент проезда под пешеходным мостом у трала грузовика лопнуло одновременно два колеса, <…> груз подбросило и задело верхнюю часть сооружения», — сообщил Горелых.
В результате инцидента никто не пострадал.
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