Канада планирует ослабить карантин после вакцинации 75% жителей

Оттава, 25 апреля. Правительство Канады начнет ослаблять коронавирусные ограничения, когда каждые три жителя из четырех будут вакцинированы.

Такое заявление сделала главный санитарный врач страны Тереза Тэм. Таким образом, властям следует привить минимум 75% населения. Сейчас, по информации телеканала Global News, в Канаде привито только 28,4% жителей. Необходимых показателей планируется достичь уже к середине июля — началу августа.

Ранее стало известно, что число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге снижается с каждым днем. Сегодня в городе было на 14,79% меньше новых случаев заболевания, чем в прошлом году. Однако в городе все еще сохраняется риск всплеска заболевания.