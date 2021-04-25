Дочь Успенской призналась, что никогда не считала себя красавицей

Москва, 25 апреля. Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина призналась, что никогда не считала себя красавицей. Соответствующую публикацию она разместила в соцсети Instagram.

Девушка уверена, что счастье заключается не в красоте. По ее словам, в настоящее время она читает поэму на древнеанглийском язык, которая является стихотворным переложением 13-й и 14-й глав библейской Книги Исхода. Вероятно, чтение натолкнуло ее на размышления.

«Никогда не считала себя красавицей, ведь это не главное! Важнее преображение духа человеческого! Читаю на сегодня EXODUS — англо-саксонскую поэму по мотивам библейского исхода из манускрипта. Странные ощущения происходят, когда ты за и против одновременно», — отметила в публикации дочь Успенской.

Комментаторы поддержали девушку, заявляя, что Плаксина прекрасно выглядит, и отмечая ее ум.

«Красивая ты очень, даже не заморачивайся»; «Вы невероятно красивая»; «Ты красивая, и душа у тебя светлая, красивая», — написали подписчики.

Ранее Плаксина объяснила, откуда у нее обида на мать. По мнению девушки, звездная родительница уделяла ей мало внимания. Она рассказала, что сейчас поддерживает общение с матерью. Дочь Успенской осознала, что певица является очень важным человеком в ее жизни.

Сейчас по ряду обстоятельств дочь королевы шансона не чувствует себя счастливым человеком. По ее словам, настоящее счастье она испытывала только в школе. Плаксина утверждает, что никогда не требовала материальных благ, а лишь хотела проводить время с матерью.