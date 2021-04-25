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Дочь Успенской призналась, что никогда не считала себя красавицей

Общество
Дочь Успенской призналась, что никогда не считала себя красавицей
instagram.com

Москва, 25 апреля. Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина призналась, что никогда не считала себя красавицей. Соответствующую публикацию она разместила в соцсети Instagram.

Девушка уверена, что счастье заключается не в красоте. По ее словам, в настоящее время она читает поэму на древнеанглийском язык, которая является стихотворным переложением 13-й и 14-й глав библейской Книги Исхода. Вероятно, чтение натолкнуло ее на размышления.

«Никогда не считала себя красавицей, ведь это не главное! Важнее преображение духа человеческого! Читаю на сегодня EXODUS — англо-саксонскую поэму по мотивам библейского исхода из манускрипта. Странные ощущения происходят, когда ты за и против одновременно», — отметила в публикации дочь Успенской.

Комментаторы поддержали девушку, заявляя, что Плаксина прекрасно выглядит, и отмечая ее ум.

«Красивая ты очень, даже не заморачивайся»;

«Вы невероятно красивая»;

«Ты красивая, и душа у тебя светлая, красивая», — написали подписчики.

Ранее Плаксина объяснила, откуда у нее обида на мать. По мнению девушки, звездная родительница уделяла ей мало внимания. Она рассказала, что сейчас поддерживает общение с матерью. Дочь Успенской осознала, что певица является очень важным человеком в ее жизни.

Сейчас по ряду обстоятельств дочь королевы шансона не чувствует себя счастливым человеком. По ее словам, настоящее счастье она испытывала только в школе. Плаксина утверждает, что никогда не требовала материальных благ, а лишь хотела проводить время с матерью.

певица успенская плаксина
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