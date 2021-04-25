Один человек погиб и девять пострадали в ДТП с автобусом под Тулой

Тула, 25 апреля. Один человек погиб, девять пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком под Тулой, сообщил начальник пресс-службы Управления МВД Тульской области Андрей Ярцев.

ДТП произошло на 260 км автодороги М-4 «Дон» в Воловском районе Тульской области около 2:55.

«По предварительной информации, водитель автобуса Neoplan, двигавшийся в направлении Москвы, столкнулся с грузовым автомобилем Scania. Грузовик с полуприцепом незадолго до этого наехал на препятствие», — цитирует Ярцева «Интерфакс».

По данным полиции, от полученных травм на месте скончался 54-летний водитель автобуса. Сообщается о девяти пострадавших, которые находились в салоне автобуса, в том числе о мальчике восьми и девочке 14-и лет. Детей и еще одного пассажира госпитализировали. Шестерым пострадавшим оказана медицинская помощь.

Ранее грузовик DAF загорелся на парковке возле торгового центра «Мебель Молл» в Туле. Пожар произошел из-за потекшего бака с дизельным топливом. Пострадал 26-летний молодой человек.