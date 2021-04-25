Эффектное падение неуклюжего кота повеселило пользователей Сети

Москва, 25 апреля. Вирусное видео с неуклюжим, усатым питомцем собрало миллионы просмотров и многочисленные комментарии от пользователей развлекательных ресурсов.

Главным героем стал невероятно милый кот, трагически упавший с «обрыва» стола, пишет «Ридус». Даниэль, так зовут животное, решил затушить свечу лапой. Когда задача была выполнена, питомец жутко испугался дыма и начал отступать. Однако, достигнув края стола, он начал сваливаться. Даниэль изо всех сил пытался схватиться коготками за край и выкарабкаться, но все попытки были тщетны.

Юзеры в комментариях сочувствовали неловкому домашнему любимцу, одновременно и радуясь, и печалясь увиденному. Кто-то спрашивал, не обжог ли он лапку, когда тушил свечу.

Недавно британские ученые рассказали, как кошки могут очаровать других питомцев. Оказалось, что домашние коты отличаются способностью улыбаться, однако их улыбка отличается от человеческой.