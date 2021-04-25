Ученые назвали десять продуктов от старости

Москва, 25 апреля. Старение организма — это естественный процесс, но его можно замедлить. Для этого нужно употреблять несколько полезных и доступных продуктов.

В первую очередь ученые выделяют шпинат, поскольку он содержит антиоксиданты, а именно лютеин и зеаксантин. Они помогают мозгу бороться с возрастными ухудшениями, а также положительно влияют на кости и зрение. Одного стакана шпината достаточно для того, чтобы сохранять свою молодость. Об этом сообщает ИноСМИ.

Также биологи и врачи рекомендуют регулярно пить зеленый чай. У него есть антиоксидантные свойства, благодаря которым он помогает бороться с морщинами и старением кожи. Напиток нейтрализует повреждение клеток свободными радикалами. Исследования показали, что зеленый чай предотвращает сердечно-сосудистые заболевания и снижает холестерин.

Более дорогим, но полезным продуктом считается мясо лосося. Он, как и другие виды морской рыбы, имеет много жирных кислот омега-3. Они полезны для сердца и сосудов, помогают сохранять ясный ум в старости. Ученые отмечают, что одного приема пищи рыбы с омегой-3 в неделю достаточно, чтобы бороться с нарушениями памяти.

Брокколи, как и другие представители семейства крестоцветных, имеют антиоксиданты и прочие питательные вещества. В них есть индол и сульфорафан, которые защищают клетки от окислительного стресса, за счет чего они могут даже предотвратить рак.

Также антиоксиданты, включая витамины А и Е, есть в оливковом масле. Однако для борьбы со старением можно употреблять еще и горький шоколад. В какао содержатся флаванолы, которые расслабляют и восстанавливают кровеносные сосуды. Антиоксиданты, содержащиеся в бобах, снижают артериальное давление, помогают бороться с болезнями почек, деменцией и диабетом.

Одним из лучших продуктов для поддержания молодости является томат. В нем есть ликопин, который имеет фактически антивозрастные свойства. Он действует словно естественный солнцезащитный крем, чем защищает кожу.

Не менее эффективным «помощником» является и красный сладкий перец. В нем есть витамин С, который помогает вырабатывать коллаген, а также антиоксиданты каротиноиды. К суперпродуктам относится и грецкий орех. В его составе изобилуют жирные кислоты омега-3. Всего четверти стакана достаточно для поддержания дневной нормы. Но, помимо этого, орех крайне полезен для мозга и кожи.

Черника может «похвастаться» высокой концентрацией таких антидоксидантов, как проантоцианы и антоцианы. Кроме того, ягоды имеют неврологические преимущества, а обилие витаминов А и С делают их практически панацеей для поддержания молодости кожи.

Ранее нутрициолог, член Союза Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич рассказала, как уменьшить количество вредных жиров в рационе.