Влад Топалов сопроводил фото с сыном рассказом Эйнштейна

Москва, 25 апреля. Экс-солисты поп-группы Smash!! Влад Топалов вместе с телеведущей Региной Тодоренко воспитывают двухлетнего сына Мишу. Певец поделился свежими фото маленького наследника.

Последние три поста в Instagram Топалов посвятил сыну. Он показал подросшего мальчика, который внешностью сильно напоминает Регину, что сразу подметили фолловеры певца. Фото с семьей он подписал оригинальными текстами: к одной из них артист добавил историю с рассказом Альберта Эйнштейна о религии и науке.

Две последних фотографии певец сопроводил цитатами политика Виктора Черномырдина. Опубликованные 48 его фраз Топалов назвал «Черномырдизмами».

Некоторые подписчики принялись устанавливать связь между милыми фото певца с сыном и афоризмами и анекдотами о политике. Однако они все равно восприняли такой подход к публикациям с юмором и похвалили музыканта за развлекательный контент.

«Всегда приятно на вас смотреть», «Вот спасибо, вот это я посмеялась!», «Прикольно сказано и написано. Влад, пиши еще что-нибудь», — писали фолловеры.

Ранее Влад Топалов публично оценил смелый снимок своей супруги, блогера и ведущей шоу «Орел и решка» Регины Тодоренко. Новую фотографию телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке Тодоренко в черном купальнике стоит вполоборота к камере и демонстрирует открытую спину и ягодицы. Под снимком блогер пожаловалась на сорвавшийся отпуск.

Пикантное фото жены Топалов оценил в комментариях. Певец не смог сдержать эмоции при виде супруги в пляжном наряде и оставил под ее постом множество эмодзи в виде огня и смайликов с сердцами вместо глаз.