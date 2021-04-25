Молодая жена Петросяна порадовала поклонников фото в резиновых сапогах

Москва, 25 апреля. Супруга 75-летнего юмориста Евгения Петросяна 32-летняя Татьяна Брухунова порадовала поклонников фотографией в резиновых сапогах. Снимком она поделилась в соцсети Instagram.

Брухунова известна любовью к необычным нарядам и не реагирует на комментарии злопыхателей о ее старомодном внешнем виде. Вероятно, девушка уверена, что критики завидуют ее умению самовыражаться.

На этот раз Брухунова представила публике новый яркий образ, опубликовав в микроблоге снимок в черном пальто, берете и резиновых сапогах ярко-желтого цвета.

«Все в человеке должно быть прекрасно. Даже резиновые сапоги», — пошутила в подписи к фото Брухунова, сопроводив текст озорным смайлом.

Публикация за 12 часов набрала более трех тысяч лайков и вызвала живой отклик у подписчиков. Поклонники поспешили поддержать Брухунову.

«Как всегда шикарно», «Как солнышко светятся, и настроение поднимает!», «Сапоги огонь! Образ очень подходящий к такой погоде!», «Самое оно, чтобы разбавить серую субботу», «Очень красиво и подбор цветов изумительный», «Супер! Просто и стильно», — восхитились поклонники.

Татьяна Брухунова состоит в отношениях с Петросяном с 2018 года, супруги воспитывают годовалого сына Вагана. Ради молодой избранницы артист развелся с коллегой Еленой Степаненко, с которой прожил 30 лет.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года Петросяна заметили в компании новой спутницы, которую посчитали его любовницей. Однако выяснилось, что это давняя подруга Брухуновой, которая стала помощницей юмориста.