NASA: корабль Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю 28 апреля

Вашингтон, 25 апреля. Американский пилотируемый корабль Crew Dragon должен приводниться в одной из семи выбранных зон 28 апреля.

Сообщение об этом публикует NASA. На корабле с названием Resilience компании SpaceX должны вернуться на Землю космонавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и сотрудник Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Отстыковка от МКС планируется на 14:05 по Москве.

Приводнение должно произойти в 19:40 по московскому времени. Площадки находятся в Атлантическом океане и Мексиканском заливе у побережья Флориды. Вместе с астронавтами на Землю прибудут материалы исследований. Трансляция будет вестись на сайте NASA.

Ранее Роскосмос и американская корпорация обсуждали доставку космонавтов на МКС с помощью Crew Dragon. Сегодня по-прежнему существует ряд вопросов, требующих обсуждения.